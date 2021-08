POL-ANK: Nachmeldung zum Brand einer Großraumwohnung in Ducherow

Ducherow (ots) - Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg gestern mitteilte, kam es am 08.08.2021, gegen 07:00 Uhr zu einem Brand einer Großraumwohnung in Ducherow (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4988626).



Im Zuge der Ermittlungen kam gestern auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Nach Abschluss dessen Arbeit vor Ort ist die Brandursache weiterhin unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens bleibt zunächst ungeklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie des Brandursachenermittlers dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell