POL-HRO: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall

Rostock (ots) - Am 02. Juli 2021, 12:30 Uhr ereignete sich auf dem Gehweg im Rostocker Lindenpark ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Rollstuhlfahrer verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung wurde bekannt, dass dem geschädigten Rollstuhlfahrer zwei bislang unbekannte Fußgängerinnen zur Hilfe eilten.



Das Kriminalkommissariat Rostock bittet daher um Mithilfe. Wer hat dem verletzten Rollstuhlfahrer erste Hilfe geleistet? Wir bitten die Unfallzeuginnen oder andere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Rostock zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



