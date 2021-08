POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 08.08.2021 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Max Reimann

Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem

PKW.

Ein 58- jähriger Greifswalder befuhr mit seinem PKW VW die Max

Reimann Straße in Richtung Wieck. Als er in eine Einmündung nach

links einbog, überholte ihn dabei ein 43-jähriger Greifswalder mit

seinem Krad vom Typ Harley Davidson. Es kam zur Kollision beider

Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde

stationär im Klinikum Greifswald aufgenommen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000,- Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell