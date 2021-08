POL-NB: Brand eines Mähdreschers in der Nähe von Burow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Altentreptow (ots) -



Am 08.08.2021 gegen 21:15 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über einen Mähdrescherbrand

südlich von Seltz bei Burow im Amt Treptower Tollensewinkel

informiert.

Auf einem Weizenfeld geriet bei Erntearbeiten ein Mähdrescher vom Typ

Claas in Brand.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Burow, Letzin und

Gültz konnten das völlige Ausbrennen des Mähdreschers nicht

verhindern. Sie sorgten aber dafür, dass das Feuer nicht auf den

Weizen übergriff. Der Sachschaden wird durch den Eigentümer des

Mähdreschers auf ca. 250.000,- Euro geschätzt. Personen wurden nicht

verletzt.

Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell