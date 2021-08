POL-HRO: Verstärkte Polizeipräsenz im Stadtteil Muesser Holz

Schwerin (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr begann in der Kepplerstr. nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Tunesiern und einer Gruppe aus Eritrea ein Polizeieinsatz. Es gab einen Verletzten Eriträer, der zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen berichteten auch von Schüssen. Die gegenwärtigen Erkenntnisse weisen hier auf den Einsatz einer Schreckschusspistole hin.



Gegen 21:30 Uhr gab es dann eine erneute Auseinandersetzung in der Pawlowstr. Hier stürmten 6-10 Männer schwarzer Hautfarbe in den Dönerladen und warfen Flaschen auf drei Männer (Herkunft Tunesien, Irak). Zwei der Männer erlitten Kopfverletzungen. Auch diese wurden im Krankenhaus behandelt.



Welche Hintergründe für das Geschehen maßgeblich sind, ist noch zu ermitteln. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedenbruch erstattet. Die Präsenz der Polizei im Stadtteil Muesser Holz wurde aufgrund der Vorkommnisse erhöht. In den weiteren Nachtstunden blieb es ruhig.



