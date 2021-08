POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L28 zwischen Ueckermünde und Hoppenwalde, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Am 08.08.2021 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der L 28 zwischen

Ueckermünde und Hoppenwalde, auf Höhe "Rochow I", ein Verkehrsunfall.

Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass

dort ein PKW Chevrolet zuerst gegen einen Baum gefahren und

anschließend am rechten Fahrbahnrand zum Stehen gekommen war. Bei dem

Unfall wurden ein Leitpfosten und ein Straßenbaum beschädigt. Auf

Grund der Lage vor Ort, musste die L 28 voll gesperrt werden. Der

Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca.

3.250,- Euro geschätzt. Die Fahrerin des PKW war von Ueckermünde in

Richtung Hoppelwalde unterwegs.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der 46-jährigen deutschen

Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine daraufhin

durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,00 Promille,

woraufhin eine Blutprobenentnahme im AMEOS-Klinikum Ueckermünde

veranlasst wurde. Die 46-Jährige blieb unverletzt und wurde nach

erfolgter medizinischer Untersuchung entlassen.

Auf Grund der Alkoholisierung beim Führen eines Kfz im öffentlichen

Straßenverkehr wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Kfz für

ca. eine Stunde voll gesperrt werden.



