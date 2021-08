POL-NB: Brand eines Getreidefeldes bei Kransdorf auf der Insel Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/ Rügen (ots) -



Am 08.08.2021 gegen 16:40 Uhr kam es zum Brand eines Getreidefeldes.

Bei Kransdorf gerieten ca. 10 Hektar Stoppelacker in Brand.

Anschließend griff das Feuer auf ein Weizenfeld über. Es verbrannten

ca. 5 Hektar Weizen, welcher noch nicht abgeerntet war.

Der entstandene Schaden wird auf ca.10.000,- Euro geschätzt.

Es waren 90 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Stralsund,

Altefähr, Garz, Poseritz, Gustow, Dreschvitz, Samtens, Sehlen, Rambin

und Bergen im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam ist ungeklärt.

Erntearbeiten fanden zum Zeitpunkt des Brandes dort nicht statt. Es

wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen

Brandstiftung aufgenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



