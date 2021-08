POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen bei Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wolgast (ots) -



Am 08.08.2021 gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der B111, etwa 300 m

vor der Ortseinfahrt Wolgast aus Richtung Pritzier kommend ein

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und drei

beteiligten Fahrzeugen.

Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar:

Die 54-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Renault befuhr die B 111

aus Richtung Pritzier kommend in Richtung Wolgast. Vor ihr fuhr ein

71-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Mercedes. Auf Grund der

Verkehrsdichte herrschte stockender Fahrzeugverkehr. Die 54-Jährige

fuhr auf Grund von Unaufmerksamkeit und unangepasster Geschwindigkeit

auf den PKW Mercedes auf. Dabei erlitten der Mercedesfahrer und seine

95-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Zuvor versuchte sie noch

durch Ausweichen den Unfall zu verhindern und stieß dabei mit dem

linken Außenspiegel ihres PKW gegen den linken Außenspiegel eines ihr

entgegenkommenden PKW VW eines 47-jährigen Deutschen.

Die 54-jährige Unfallverursacherin wurde vor Ort einem

Atemalkoholtest unterzogen. Das Testgerät zeigte einen Wert von 1,67

Promille Atemalkohol an. Der 47-jährige VW Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.200,- Euro. Der

Führerschein der 54-jährigen wurde sichergestellt und eine

Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen sie wird ein Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger

Körperverletzung eingeleitet.

Auf der B 111 kam es auf Grund des Unfalls und der Folgemaßnahmen bis

16:50 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.



Während der Unfallaufnahme kam der ebenfalls alkoholisierte Mann der

Unfallverursacherin mit einem Fahrrad an den Unfallort gefahren. Auch

bei ihm bestand der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Da der Mann

sich einem angebotenen Atemalkoholtest nicht stellen wollte, wurde

bei ihm auch eine Blutprobenentnahme angeordnet. Dabei leistete er

Widerstand. Die Beamten mussten vor Ort einfache körperliche Gewalt

anwenden, um ihn zur Blutprobenentnahme zu verbringen. Dabei

verletzte der aggressive Mann einen der Beamten mit einem

Ellenbogenschlag im Gesicht. Nachdem sich der 55-Jährige beruhigt

hatte, führte er einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert

von 1,3 Promille. Mit diesem Wert konnte eine Trunkenheitsfahrt zwar

ausgeschlossen werden, jedoch muss sich der 55-jährige Mann nun wegen

Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung

verantworten. Nach der Blutprobenentnahme wurde er aus der

polizeilichen Maßnahme entlassen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell