POL-GÜ: Fahrraddieb erwischt

Güstrow (ots) - Am 08.08.2021 gegen 01:00 Uhr meldeten Auszubildende der Fachhochschule Güstrow, dass sie augenscheinlich gerade einen Fahrraddieb vor einem Wohnheim gestört haben und dieser fußläufig geflüchtet ist. Der erheblich polizeibekannte 28-jährige deutsche Täter konnte durch eine sofortige Fahndung im Nahbereich gestellt werden. Er hatte bereits die Schlösser von zwei Fahrrädern mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Auch sein Rucksack mit den entsprechenden Tatwerkzeugen, welchen er bei der Flucht versteckt hatte, wurde kurz darauf in der Nähe fest- und sichergestellt.



