POL-GÜ: Wohnmobil verunstaltet

Güstrow (ots) - Am Vormittag des 08.08.2021 teilte eine Eigentümerin eines Wohnmobils mit, dass dieses in der Nacht durch unbekannte Täter großflächig mit Farbe besprüht wurde. Das in der Bülower Straße in Güstrow geparkte Wohnmobil wurde auf der rechten Fahrzeugseite mit einem 270x200 cm und 80x45 cm großen Graffiti verunstaltet. Die unbekannten Täter verwendeten goldene und rote Farbe. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow jederzeit unter 03843-2660 entgegen.



Andreas Bernhardt



Polizeihauptkommissar



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell