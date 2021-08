POL-GÜ: Einbruch in Döner-Imbiss

Güstrow (ots) - In der Nacht vom 07.-08.08.2021 wurde ein Imbisswagen vor dem Famila Markt in der Güstrower Südstadt gewaltsam aufgebrochen. Aus diesem wurde Wechselgeld und ein elektrischer Dönerschneider entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 500 EUR. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow jederzeit unter 03843-2660 entgegen.



