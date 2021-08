POL-GÜ: Wieder Trickbetrüger am Telefon

Güstrow (ots) - Am 06.08.21 kam es im Bereich Güstrow wieder gehäuft zu Anrufen mutmaßlicher Trickbetrüger bei gezielt älteren Opfern. In diesem Fall gaben sie sich als Polizisten aus und versuchten über die bereits bekannte Geschichte vom verunfallten Familienangehörigen durch eine Kautionsforderung Geld zu erlangen. Glücklicherweise erkannten alle Opfer der bekanntgewordenen Fälle die Absichten rechtzeitig, so dass kein Schaden entstand. Weitere aktuell genutzte Betrugsmaschen sind das "Gewinnversprechen", die "flüchtigen Täter" und der "Hackerangriff". Es wird nochmal explizit davor gewarnt, am Telefon auf irgendwelche Forderungen insbesondere Geldforderungen einzugehen und Angaben zu persönlichen Daten, Wertsachen und Bargeld in der Wohnung zu machen.



