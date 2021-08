POL-NB: Brand einer Großraumwohnung in Ducherow

Anklam (LK VG) (ots) - Am 08.08.2021 kam es gegen 07.00 Uhr zu einem Brand einer Großraumwohnung in Ducherow. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich der 50-jährige Vater, die 32-jährige Mutter, ihre 8 Kinder im Alter von bis 3 Monaten bis 15 Jahren sowie die 23-jährige Schwester der Mutter (alle deutsche Staatsangehörige) und drei Hunde in der Wohnung.

Laut Aussage des 50-jährigen Vaters wurde dieser durch die Brandmelder auf das Feuer aufmerksam. Kurz darauf nahm er einen lauten Knall aus dem Bereich der Küche wahr.

Er weckte seine Familie und alle verließen die brennende Wohnung.

Ein 55-jähriger Mieter aus dem Mehrfamilienhaus wurde mittels Drehleiter aus seiner Wohnung, welche sich über der Brandwohnung befindet, geborgen. Die anderen Bewohner verließen ihre Wohnungen selbständig.

Der gesamte Wohnaufgang, mit insgesamt 8 Wohneinheiten, wurde aufgrund der starken Verrauchung durch die FFW gesperrt und ist nicht mehr bewohnbar. Weiterhin wurde aus denselben Grund eine Wohnung im Nachbaraufgang gesperrt.

Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft wurden verständigt und kümmerten sich um die Unterbringung der Mieter.



Die FFW Anklam, FFW Ducherow, FFW Löwitz sowie die FFW Neuendorf waren mit insgesamt

40 Kameraden im Einsatz.

Weiterhin waren 3 RTW, 2 Notärzte und ein Rettungshubschrauber (brachte die Notärztin) im Einsatz.



Die zehnköpfige Familie sowie die Schwester wurden in die umliegenden Krankenhäuser Anklam, Ueckermünde und Greifswald zur weiteren Untersuchung verbracht, da der Verdacht einer Rauchgasvergiftung besteht.

Über die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes kann zurzeit keine Aussage getroffen werden.

Ein Brandursachenermittler wurde angefordert. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



