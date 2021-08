POL-HRO: Widerstand wegen Haftbefehls

Boizenburg (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 02:00 Uhr in Dömitz zu einem Polizeieinsatz. Ein stark alkoholisierter 34jähriger Deutscher wurde von Polizeibeamten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Dömitz angetroffen. Nachdem festgestellt wurde, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, ging dieser gegen die Beamten vor und wollte sich dann der Verhaftung entziehen. Der Störer flüchtete auf den Dachboden, stürzte aus dem Fenster und fiel sieben Meter in die Tiefe. Er musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Gegen den Störer wurde Anzeige wegen tätlichen Angriffs erstattet.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



