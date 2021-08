POL-NB: Graffitisprüher auf frischer Tat ertappt

Neubrandenburg (ots) - Am 07.08.2021 gegen 23:29 Uhr konnte eine Zeugin wahrnehmen, dass zwei Personen eine Hauswand des Fahrradhandels Leffin sowie eine Hauswand des angrenzenden Gebäudes, Friedrich-Engels-Ring 23 in Neubrandenburg, mit Graffiti besprühen und alarmierte augenblicklich die Polizei.

Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden flüchtigen Personen, nach einer kurzen Verfolgung in Tatortnähe ergreifen. Der 16-Jährige und die 17-Jährige, beide deutsche Staatsbürger, räumten die Tat sofort ein. Sie beschädigten jeweils eine Hauswand des Fahrradhandels und des angrenzenden Gebäudes und verursachten dabei einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Die am Tatort zurückgelassenen Graffitiutensilien wurden sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell