POL-NB: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Neustrelitz (ots) - Am 07.08.2021 befuhr ein 49-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis MSE gegen 16:10 Uhr die B 96 aus Richtung Neustrelitz in Richtung Fürstenberg.

Auf Höhe der Abfahrt Drewin verlor der Kradfahrer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Harley-Davidson. Er geriet ins Schleudern und streifte die rechte Schutzplanke. In der weiteren Folge stürzte der Kradfahrer mit seinem Krad auf die Fahrbahn.

Bei dem Unfall verletzte sich der Kradfahrer schwer und wurde zur Behandlung, mittels RTW, in das Krankenhaus Neubrandenburg verbracht.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000EUR



Im Auftrag



Henry Gaßmann



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Stgraße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

Email: elst-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell