LWSPA M-V: Betrunkener springt vom Fahrgastschiff ins Wasser

Waren (Müritz) (ots) - Am Samstag, den 07.08.2021 um 15:40 Uhr erhielt die Streifenbootsbesatzung der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren auf der Binnenmüritz einen Notfunkspruch der Fahrgastschifffahrt, wonach eine Person ins Wasser gefallen ist.



Ein Notmanöver des betroffenen Fahrgastschiffes wurde sofort eingeleitet. Die völlig erschöpfte Person wurde jedoch zeitnah durch die eingesetzten Beamten aus dem Wasser geborgen. Einige Sportboote im Umkreis mussten ausweichen, um eine Kollision mit dem Fahrgastschiff zu vermeiden. Später stellte sich heraus, dass die betrunkene Person absichtlich von dem in Fahrt befindlichen Schiff ins Wasser gesprungen sein soll.



Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 34-jährigen deutschen Mann einen Wert von 1,51 Promille. Eine freiwillige Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.



Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt werden durch die Wasserschutzpolizei Waren geführt und dauern derzeit noch an. Deshalb können keine weiteren Angaben gemacht werden.



Wölki, POK (WSPI Waren)



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell