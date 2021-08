POL-NB: Absturz eines Modellsegelflugzeuges in Groß Kedingshagen

Stralsund (LKVR) (ots) - Am 07.08.2021 gegen 13.15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen Hinweisgeber mitgeteilt, dass soeben ein Modellflugzeug im Garten seines Einfamilienhauses in Groß Kedingshagen abstürzte.



Der 62-jährige deutsche Verantwortliche führte sein unbemanntes Modellflugzeug auf dem Flugplatz in der Gemeinde Kramerhof. Dieser traf auf einen Bekannten, welcher ebenfalls ein Modellflugzeug führte. Nach kurzem Gespräch mit seinem Bekannten, stellte der Verantwortliche dann fest, dass er das Flugzeug seines Bekannten im Blick hatte und sein eigenes zuvor aus den Augen verlor. Jenes stürzte kurze Zeit später im Vorgarten des Hinweisgebers ab.



Verletzt wurde niemand. Durch den Aufprall des Flugzeuges entstand ein leichter Sachschaden am Rasen des Hinweisgebers. Das Flugzeug, welches einen Wert von ca. 5000 Euro hat, wurde in Gänze zerstört.



Anhaltspunkte für eine Straftat waren vor Ort nicht gegeben.



