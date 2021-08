POL-NB: Brand eines 40- Tonners führt zu Straßensperrungen

Ueckermünde (LK VG) (ots) - In den heutigen Mittagsstunden kam es auf der Bundesstraße 109 bei Ferdinandshof zu einem LKW-Brand. Der 40-Tonner hatte 38 Strohballen geladen.

Aus bislang unbekannten Gründen entfachte sich hinter der Zugmaschine ein Feuer, das binnen weniger Minuten den kompletten LKW in Brand setzte.

Der Fahrer der Zugmaschine konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.

Die Bundesstraße 109 musste an der Kreuzung Meiersberg/Ferdinandshof für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus den umliegenden Bereichen Ferdinandshof, Blumenthal, Meiersberg und Torgelow mit 21 Kameraden.

Der LKW brannte vollständig aus. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 100.000 Euro.

Da eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen



