POL-NB: GDE stellt gestohlenen Anhänger mit Minibagger auf der BAB 20 fest

Neubrandenburg (ots) - Am 06.08.2021 gegen 08.00 Uhr stellten Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit während ihrer Streifenfahrt auf der BAB 20 zwischen den AS Grimmen West und Grimmen Ost in Fahrtrichtung Stettin einen polnischen PKW VW Sharan mit einem Fahrzeugtransportanhänger mit deutschem Kennzeichen, auf welchem sich ein Kleinbagger befand, fest. Den Beamten fiel auf, dass der Anhänger und der Kleinbagger in einem Neuzustand waren. Sie stoppten das Fahrzeuggespann und stellten fest, dass der 26- jährige polnische Staatsangehörige, welcher im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten bereits polizeilich bekannt ist, das Fahrzeug ohne eine Fahrerlaubnis führte. Daher wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Die Beamten nahmen dann Kontakt mit dem 67- jährigen Halter (deutscher Staatsangehöriger) des Anhängers auf. Dieser teilte ihnen mit, dass der Minibagger und der Anhänger (Gesamtwert von 34.500 Euro) in der zurückliegenden Nacht von einem gesicherten Grundstück in Mölln entwendet wurde. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden dem Eigentümer wieder übergeben.

Bei der Durchsuchung des polnischen Staatsangehörigen wurde Pfefferspray gefunden, so dass auch noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell