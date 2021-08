POL-ANK: Verkehrsunfall auf der L32 mit einer Schwerverletzten

Torgelow (ots) - Heute Morgen (06.08.2021, 07:30 Uhr) kam es auf der L 32 zwischen dem Ort Hammer an der Uecker und der B 109 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist die 20-jährige deutsche VW-Fahrerin nach Durchfahren einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Straße abgekommen, einige Meter durch den Straßengraben gefahren, anschließend wieder auf die Straße geschleudert worden und schlussendlich nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die junge Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht. Sie gab an, dass ein Reh die Straße überquert und sie bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über ihr Auto verloren haben soll. Die Polizeibeamten konnten jedoch keine Spuren feststellen, die auf einen Wildwechsel hindeuteten.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf über 6.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Fünf Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jatznick unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Die L 32 war in diesem Bereich für ca. 30 Minuten komplett gesperrt, weshalb es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam.



