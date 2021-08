POL-NB: Fahrraddiebe im Seebad Ahlbeck auf frischer Tat gestellt

Heringsdorf (ots) - Am 05.08.2021 gegen 18:30 Uhr stellten Polizeibeamte der Gemeinsamen Diensteinheit aus Bundes- und Landespolizei im Seebad Ahlbeck in der Heimstraße zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat. Sie beobachteten die beiden polizeibekannten polnischen Täter im Alter von 34 und 19 Jahren dabei, wie diese aus einem offenstehenden Schuppen ein E-Bike Cube im Wert von 3.000,- EUR entwendeten wollten. Beide Täter wurden von den Beamten vorläufig festgenommen und gegen sie wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Dem Eigentümer des E-Bikes konnte dieses schadlos wieder ausgehändigt werden.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurde bei dem 19-Jährigen Kleinstmengen an Amphetaminen und Canabis gefunden. Auch in diesem Fall wurde Anzeige gegen den 19-Jährigen erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell