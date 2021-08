POL-HRO: Brand einer Gartenlaube mit einer schwerverletzten Person

Tessin (ots) -



Am 05.08.2021 um 14:30 Uhr brannte in Tessin eine Gartenlaube

vollständig ab. Diese war zuvor vermutlich durch Funkenflug bei

Instandhaltungsmaßnahmen des Eigentümers in Brand geraten.



Der Gartenlaubenbesitzer verletzte sich dabei schwer und wurde mit

Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in die Spezialklinik nach

Lübeck geflogen.



Die Freiwilligen Feuerwehren Tessin, Cammin-Prangendorf und Zarnewanz

kamen zum Einsatz.





