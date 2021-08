POL-SN: Fahrer eines Motorrollers entzieht sich der Kontrolle durch die Polizei

Schwerin (ots) - Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, sollte der Fahrer eines Motorrollers auf der Crivitzer Chaussee, in Höhe des Schweriner Zoos, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten das Anhaltesignal gaben, fuhr der Fahrzeugführer weiter und bog auf Höhe des Faulen Sees, auf einen für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Bereich, ab und beschleunigte.

Auf seiner anschließenden Flucht vor der Polizei befuhr der Fahrer des Motorrollers diverse Straßen und Wege zwischen dem Faulen See und dem Franzosenweg und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer und Passanten durch seine rücksichtslose Fahrweise derart, dass sie zur Seite springen mussten.

Im Rahmen der Nacheile entfernte sich der Fahrer des Motorrollers aus dem Sichtfeld der eingesetzten Beamten und konnte so unerkannt entkommen.

Der Motorroller wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen aufgefunden und sichergestellt. An diesem befand sich ein als gestohlen gemeldetes Kennzeichen. Eine Zuordnung des Motorrollers war bisher noch nicht möglich.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, ca. 1,70 m- 1,80m groß, zwischen 15 und 25 Jahre alt, dunkle Hose, dunkles Oberteil mit hellem Aufdruck.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und möglicher anderer Delikte.

Zeugen des Vorfalls und mögliche geschädigte oder gefährdete Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 (-1560) oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



