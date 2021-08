POL-LWL: Polizei stellt mehrere Verstöße bei LKW Kontrolle fest

Wöbbelin/Stolpe (ots) - Bei der Kontrolle eines LKW am Donnerstagmittag in Wöbbelin haben Beamte des Autobahnverkehrspolizeireviers Stolpe gleich mehrere Verkehrsverstöße feststellen müssen. Bei dem zuvor auf der A 24 fahrenden LKW wurde eine unzureichend gesicherte Ladung festgestellt. Zudem wiesen zwei Reifen des Fahrzeugs erhebliche Mängel auf. Weiterhin war der Führerschein des 29-jährigen LKW-Fahrers, welcher für das Fahrzeug nötig gewesen wäre, abgelaufen. Dem deutschen Fahrer, welcher zudem nicht angeschnallt war, wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten müssen.



