POL-NB: Diebstahl eines Wohnmobils in Greifswald

Greifswald (ots) - Bisher unbekannte Tatverdächtige entwendeten vom Parkplatz eines Supermarktes in der Fridtjof-Nansen-Straße in Greifswald ein Wohnmobil.



Das Wohnmobil ist vier Jahre alt, vom Hersteller Peugeot - Typ Weinsberg, weiß, Greifswalder Kennzeichen und hat einen Wert von etwa 40.000 EUR.



Die Tatzeit konnte zwischen dem 03.08.21, 14 Uhr und 04.08.21, 14 Uhr eingegrenzt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



