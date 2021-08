85-Jährige weiterhin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Beispielfoto Renault Modus blau Beispielfoto Renault Modus blau

Die Polizei sucht weiterhin nach einer 85-jährigen Seniorin aus Potthagen in der Nähe von Greifswald. Bereits veröffentlichte Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://bit.ly/3jhirPh

Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei konnte die Frau bislang nicht aufgefunden werden. Nach den bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Vermisste mit ihrem blauen PKW Renault Modus (amtliches Kennzeichen: OVP-GS333) in der Innenstadt von Greifswald unterwegs war. Einem Bürgerhinweis nach könnte der PKW in der Ortschaft Grubenhagen (bei Greifswald) gesichtet worden sein, als dieser in dem Ort wendete. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ältere Dame aufgrund einer Baustelle im Bereich Potthagen / Weitenhagen und einer damit verbundenen Straßensperrung bzw. Umleitung die Orientierung verloren hat.

Auch heute werden die Fahndungsmaßnahmen der Polizei fortgeführt. In diesem Zusammenhang soll u. a. ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen und über der Stadt sowie den umliegenden Gebieten nach der Vermissten sowie dem PKW suchen.

Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden erneut um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 85-jährige Frau Hilli Schittko oder den blauen PKW Renault Modus mit dem amtlichen Kennzeichen OVP-GS333 nach dem 02.08.2021, 11:00 Uhr gesehen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.