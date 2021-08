POL-HST: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem VW Transporter und einem vierjährigen Jungen in Stralsund

Stralsund (ots) - Seit den frühen Morgenstunden des 05.08.2021 suchte die Polizei einen VW Transporter mit Königs Wusterhausener Kennzeichen und einem vierjährigen Jungen in Stralsund. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4986146.



Gegen 08:40 Uhr wurde der Junge in der Nähe des gesuchten Fahrzeuges im Stadtgebiet von Stralsund gefunden. Es geht ihm gut.



Die Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die zahlreiche Unterstützung bei der Suche.



Es wird darum gebeten, alle personenbezogenen Daten des Vermissten zu löschen.



