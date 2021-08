LWSPA M-V: Trunkenheitsfahrt eines Kajakfahrers vor Dranske

Sassnitz (ots) - Am 04.08.2021 erhielt die Einsatzleitstelle Neubrandenburg um 23:25 Uhr einen Notruf bezüglich eines vermissten Kajakfahrers vor Dranske im Libben.



Der 55-Jährige Deutsche aus Rheinland-Pfalz schaffte es durch eigene Kraft, unverletzt und mit Hilfe seines Kajaks gegen 00:15 Uhr wieder zurück an Land. Vor Ort ergab eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,21 Promille.



Kräfte des Polizeireviers Sassnitz unterstützten den Einsatz. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.



Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



PK Sadler Streifenbootsführer WSPI Sassnitz



