POL-NB: Zeugen gesucht - Diebstahl von Kleinvieh aus einem Garten

Stavenhagen (ots) - In der Zeit vom 02.08.2021, 17:00 Uhr zum 03.08.2021, 09:00 Uhr kam es in einer Gartenanlage in der Wallstraße in Stavenhagen zum Diebstahl einer größeren Anzahl von Kleinvieh.



Bislang unbekannte Täter öffneten nach bisherigem Erkenntnisstand gewaltsam diverse Stallungen eines Gartengrundstücks und entwendeten 24 schwarze und schwarz-weiße Enten, 12 schwarze Hühner und ein hellbraunes Frettchen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1300 EUR geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der zuständigen Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Gartenanlage geben oder Angaben zum Verbleib der Tiere machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



