LWSPA M-V: Motorboot läuft auf Grund - Sportbootführer unter Einfluss berauschender Mittel

Waldeck (ots) - Am 03.08.2021 rief gegen 23:30 Uhr eine männliche Person bei der Wasserschutzpolizei Stralsund an und teilte mit, dass sie mit ihrem Motorboot vor der Marina Neuhof auf Grund gelaufen sei. Während des Gesprächs wurde aufgrund der Artikulation des Anrufers durch den Beamten der vorherige Konsum berauschender Mittel (Alkohol und/oder Betäubungsmittel) angenommen.

Mit dem Schlauchboot verlegten die Beamten umgehend zum Einsatzort. Gegen 00:15 Uhr am Einsatzort eingetroffen, wurde das Motorboot durch das Seenotrettungsboot "Hertha Jeep" der DGzRS freigeschleppt und in die Marina Neuhof verbracht.

Auf dem Motorboot befand sich eine anfangs unkooperative 40-jährige männliche Person aus Stralsund, welche diverse Merkmale eines zeitnahen, zumindest übermäßigen Alkoholkonsums aufwies. Wirre und unglaubwürdige Aussagen unterstrichen die Annahme einer Trunkenheitsfahrt. In der Folge wurden mit Unterstützung des Polizeireviers Grimmen mehrere Blutproben zur Feststellung der Einwirkung von Alkohol und Medikamenten auf den Mann im Krankenhaus Stralsund entnommen. Der Beschuldigte wurde gegen 03:45 Uhr aus der Maßnahme entlassen.



PK Sebastian Seibel



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund

Telefon: 03831/26140

Fax: 03831/261411

E-Mail: wspi-stralsund@lwspa-mv.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell