POL-ANK: Zeugenaufruf nach Raub in der Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots) - Wie der Polizei erst vor Kurzem mitgeteilt wurde, kam es in der Nacht vom 15.07. zum 16.07.2021 (zwischen 00:00 und 03:00 Uhr) in der Innenstadt von Greifswald zu einem Raub. Ein 30-jähriger Mann soll durch mehrere unbekannte Personen mehrfach geschlagen und getreten worden sein. Er wies schwere Verletzungen am Kopf, an den Armen und am Oberkörper auf, weshalb er auf der Intensivstation des Uniklinikums behandelt werden musste. Nach den Erinnerungen des Verletzten soll er auf dem Greifswalder Marktplatz mitbekommen haben, wie eine Frau belästigt wurde. Er soll dazwischen gegangen und in der Folge körperlich angegriffen worden sein. Zudem wurden seine mitgeführten Gegenstände wie Handy, Geldbörse und Brille gestohlen und am nächsten Tag in Nähe der "Alten Mensa" aufgefunden, wobei das Geld fehlte.



Die Polizei Greifswald bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser schweren Straftat. Wer hat den körperlichen Übergriff in der Nacht vom 15.07. zum 16.07.2021 in der Greifswalder Innenstadt bemerkt oder kann sonstige Angaben dazu machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



