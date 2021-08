POL-HST: Diebstahl von Kupferkabel von einer Baustelle an der Grund- und Regionalen Schule

Bad Sülze (ots) - Am Dienstag dem 03.August 2021 meldete ein Mitarbeiter einer Baufirma über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass von der Baustelle neben der Grund- und Regionalen Schule in Bad Sülze Kupferkabel entwendet wurden.



In der Tatzeit zwischen Freitag dem 30.Juli 2021 gegen 16:00 Uhr und Montag dem 02.August 2021 gegen 08:00 Uhr haben nach aktuellen Erkenntnissen ein oder mehrere unbekannte Täter die Baustelle in der Kastanienallee betreten und eine Kabeltrommel samt Erdkabel entwendet.



Der Stehlschaden wird aktuell auf mindestens 800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Zeugen, die zur genannten Tatzeit relevante Beobachtungen getätigt haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



