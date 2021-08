POL-NB: Vermisstes Mädchen aus Neubrandenburg wohlbehalten aufgegriffen

Neubrandenburg (ots) - Das 14jährige Mädchen, welches am 03.08.2021 seit 14:00 Uhr in Neubrandenburg vermisst wurde, konnte durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei wohlbehalten aufgegriffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.



