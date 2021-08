POL-NB: 71-jähriger Mann durch Bullen in Karlsburg (VG) schwer verletzt

Wolgast (VG) (ots) - Beim Füttern der Rinder wurde der 71-jährige Vater des Besitzers der Tiere am 03.08.2021, gegen 15.00 Uhr in 17495 Karlsburg durch einen Bullen schwer verletzt. Das ausgewachsene Tier griff den Mann unvermittelt an, wodurch er schwere Verletzungen am Kopf und am Bauch erlitt. Die Rettungskräfte informierten die Polizei, weil es vorerst nicht gelang den Verletzten zu versorgen, da das Tier sich weiter angriffslustig zeigte. Vor Eintreffen der Polizei wurde der Mann von der Koppel geborgen und dann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.



