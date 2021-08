POL-NB: Unbekannter Tatverdächtiger fällt zweimal wegen exhibitionistischer Handlungen auf

Röbel (ots) - In den gestrigen Mittagsstunden (02.08.21, gegen 12 Uhr) gingen zwei Frauen im Alter von 22 und 32 Jahren auf der Wallpromenade in Röbel spazieren.



In Höhe des sogenannten Elefantenspielplatzes bemerkten sie einen Mann, der auf der Parkbank saß und bei heruntergezogener Hose öffentlich onanierte.

Als die beiden deutschen Geschädigten die Polizei anriefen, bemerkte er das und lief in Richtung Therme davon. Er konnte durch die eingesetzten Beamten nicht mehr festgestellt werden.



Am gestrigen Abend erschienen zwei jugendliche Mädchen im Polizeirevier Röbel, um exhibitionistische Handlungen anzuzeigen. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen waren gegen 16 Uhr auf der Wallpromenade in Richtung Elefantenspielplatz spazieren. Den beiden Deutschen kam ein unbekannter Mann entgegen. Dieser setzte sich auf eine Parkbank, zog seine Hose herunter und befriedigte sich vor den Jugendlichen, welche sich daraufhin entfernten.



Die vier Geschädigten gaben eine übereinstimmende Personenbeschreibung. Demnach handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann, schlank, etwa 180 cm groß und schlank, dunkle Haut, dunkle Haare und dunklen Bart. Der unbekannte Tatverdächtige war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weisen Steifen und einem weiß/schwarzen T-Shirt. Er trug eine blaue Plastiktüte bei sich.



Wir bitten Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich an das Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931/848211, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



