POL-LWL: Zahlreiche Verstöße bei Autofahrer aufgedeckt

Lübtheen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen in Lübtheen hat die Polizei bei einem Autofahrer gleich mehrere Verstöße festgestellt. Der 39-jährige Fahrer, der zuvor sein Kind in die Schule gebracht hat, stand einem Vortest zufolge unter dem Einfluss illegaler Drogen. Darüber hinaus wurden am Kennzeichen des Fahrzeuges Manipulationen festgestellt. Der PKW war zudem weder versichert, noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Bei dem 39-jährige Deutschen wurde anschließend eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der aus der Region stammenden Mann muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs verantworten.



