POL-LWL: Zwei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall mit Linienbus

Pinnow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 321 bei Pinnow sind am Montagmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Linienbus (Schienenersatzverkehr) auf einen verkehrsbedingt haltenden Kleintransporter aufgefahren. Der Kleintransporter, der durch den Zusammenstoß nach rechts in den angrenzenden Straßengraben geriet, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Die 53- jährige deutsche Fahrerin des Transporters wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurden anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Insassin des Linienbusses zog sich bei dem Unfall eine leichte Fußverletzung zu, die vor Ort medizinisch begutachtet wurde. Bei dem 38-jährigen kroatischen Busfahrer stellte die Polizei während der Unfallaufnahme einen Atemalkoholwert von 1,02 Promille fest. Die Polizei stellte den Führerschein des Busfahrers sicher und brachte ihn anschließend zur Blutentnahme. Zudem ist gegen den 38-Jährigen Mann Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Kleintransporters musste die B 321 in Höhe der Unfallstelle vollgesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell