POL-LWL: Einbruch in Seniorentreff

Hagenow (ots) - Bei dem Einbruch in einen Seniorentreff in Hagenow haben unbekannte Täter Bargeld, zwei Computer sowie mehrere Schlüssel gestohlen. Der Schaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Samstag 16:00 Uhr. Dem Spurenaufkommen zufolge waren die Täter gewaltsam in den Seniorentreff in der Robert-Stock-Straße eingedrungen. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883-6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



