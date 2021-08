POL-LWL: Tatverdächtige nach Graffiti-Schmierereien gestellt

Grabow (ots) - Die Polizei hat am späten Freitagnachmittag in Grabow zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer gestellt. Die Verdächtigen sollen die Fußgängerbrücke am Steindamm mit Sprühfarbe beschmiert haben. Die aus der Region stammenden Tatverdächtigen im Alter von 16 und 18 Jahren konnten kurze Zeit später nach einem Zeugenhinweis gefasst werden. Beide Verdächtigen wiesen Farbanhaftungen an ihren Händen auf. Zudem stellte die Polizei zwei Farbspraydosen bei den Verdächtigen sicher. Der durch die Farbschmierereien entstandene Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf mehrere Hundert Euro. Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell