POL-HRO: Vermisstensuche im Bereich Lübz (Landkreis Ludwiglust-Parchim)

Lübz (ots) - Die Polizei Plau am See führt seit dem 01.08.2021 in Lübz eine Vermisstensuche durch. Die Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link abrufbar:



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=172480&processor=processor.sa.pressemitteilung



Dirk Hoffmann

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell