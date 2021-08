Öffentlichkeitsfahndung – Vermisste Jugendliche in Lübz (Landkreis Ludwiglust-Parchim)

Details anzeigen Laura Bertram Laura Bertram

Die Polizei Plau am See bittet um Mithilfe. Seit dem 01.08.2021 wird die 15-jährige Laura Bertram vermisst. Laura verließ um 10:00 Uhr ihre Wohnanschrift in Lübz in unbekannte Richtung und kehrte bisher nicht nach Hause zurück.



Laura ist ca. 160 cm groß, hat kurze braune Haare und ist von korpulenter Statur. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Hose, einem weißen Kapuzenpullover sowie schwarzen Schuhen. Sie führt einen schwarzen Rucksack bei sich. In diesem befindet sich u. a. ein pinkfarbener Pullover, welchen die Vermisste mittlerweile tragen könnte.



Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Wer hat Laura gesehen? Hinweise bitte das Polizeirevier Plau am See unter der Telefonnummer 038735 837-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Dirk Hoffmann

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle