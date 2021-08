POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 105/ Kreuzung L 191 bei Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen ERSTMELDUNG

Neubrandenburg (ots) -



Am 01.08.2021 gegen 18:45 Uhr kam es auf der B 105, an der Kreuzung L

191 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Personentransporter und

einem PKW mit mehreren, zum Teil schwerverletzten Personen. Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich eine Vielzahl von

Rettungskräften, einschließlich mehrerer Rettungshubschrauber vor Ort

im Einsatz. Zum Unfallhergang und zur Ursache können bisher keine

Angaben gemacht werden. Die B 105 ist an der Unfallstelle voll

gesperrt. Der Bereich sollte großräumig umfahren werden.

Nach Beendigung der Unfallaufnahme und Freigabe der Unfallstelle wird

in Form einer Pressemitteilung nachberichtet. Bis dahin bitte ich

darum, von telefonischen Nachfragen abzusehen und danke für Ihr

Verständnis.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell