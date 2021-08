POL-NB: Kradfahrer bei Wildunfall auf der Insel Rügen verletzt

Bergen/ Rügen (ots) - Am Sonntag, dem 01.08.2021 um 05:20 Uhr wurde einem Kradfahrer ein Reh auf der Fahrbahn zum Verhängnis.

Der 34-jährige Suzuki-Fahrer von der Insel Rügen stieß auf seiner Fahrt auf der L 29 ca. 1 km vor Putbus gegen ein Reh, welches auf die Straße lief und durch die Kollision verendete. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich am Knie. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum am Sund nach Stralsund gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR.



