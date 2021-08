POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L30 bei Sagard

Sassnitz (ots) - Am 31.07.2021 gegen 21:00 Uhr kam es auf der L30 bei Sagard zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Der 18-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW befuhr die L30 aus Sagard kommend in Richtung Glowe. Kurz hinter Sagard verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam mit diesem ins Schlingern und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem PKW Ford Kuga eines 30-jährigen Fahrzeugführers zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in die Gräben rechts und links der Straße geschleudert. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus von Bergen gebracht werden. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



