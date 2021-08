POL-NB: Bootsfahrer verunglückt auf dem Achterwasser zwischen der Insel Görmitz und Koserow

Heringsdorf (ots) - Am 31.07.2021 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Bootsunglück auf dem Achterwasser vor der Insel Usedom. Ein 47-jähriger Deutscher wollte mit seinem Kajak von der Insel Görmitz über das Achterwasser nach Koserow fahren. Dabei unterschätzte er die Witterungsverhältnisse und kenterte auf dem Achterwasser auf Grund des immer stärker werdenden Wind und den daraus resultierenden Wellen. Dem 47-Jährigen gelang es nicht das Kajak wieder umzudrehen. Es gelang ihm aber über sein Mobiltelefon seine Freunde über den Sachverhalt in Kenntnis zu setzten. Diese informierten über Notruf die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Durch diese wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Ückeritz zum Einsatz gebracht. Diese begaben sich mit 11 Kameraden vor Ort und bargen den Verunglückten aus dem Achterwasser. Dieser bleib dabei unverletzt.



