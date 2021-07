POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Krakow am See (ots) -



Am 31.07.2021 ereignete sich gegen 12:00 Uhr auf der L11 im Bereich

des Abzweigs Ahrenshagen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein mit

zwei Personen besetzter PKW befuhr die L11 aus Richtung Krakow am See

kommend, als der PKW aus bislang ungeklärter Ursache in den

Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden

Gefahrguttransporter kollidierte. Der PKW geriet ins Schleudern und

drehte sich folglich einmal um 360 Grad, bis er auf der Fahrbahn zum

Stehen kam.



Der 85-jährige PKW-Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin erlitten

durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur weiteren

Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der

LKW-Fahrer blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der

Auflieger des Tankfahrzeugs wurde nur leicht beschädigt, sodass es zu

keinem Entweichen der geladenen Gefahrenstoffe kam.



Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L11 bis ca.

14:15 Uhr vollgesperrt werden.



Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.





Denise Trabert

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Teterow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell