POL-HRO: Fahrzeugführer beleidigt Polizeibeamte, nachdem er fahrend ohne Fahrerlaubnis gestellt wurde

Gnoien (ots) -



Am 31.07.2021 konnte gegen 12:00 Uhr durch eine Streife der Polizei

im Stadtgebiet Gnoien ein Fahrzeugführer festgestellt werden, bei

welchem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Dieser

Verdacht bestätigte sich im Zuge der darauffolgenden

Verkehrskontrolle. Der polizeibekannte 29-jährige deutsche

Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.



Da es in der Vergangenheit bereits zu mehreren gleichgelagerten

Vorfällen kam, wurde Kontakt zur zuständigen Staatsanwaltschaft

aufgenommen. Durch diese wurde die Sicherstellung des Fahrzeugs

angeordnet.



Da der Beschuldigte sich vor Ort zusätzlich verbal beleidigend den

Polizeibeamten gegenüber äußerte, muss er sich nun neben einem

Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis zusätzlich

wegen der Beleidigungen verantworten.



Ensprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.





Denise Trabert

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Teterow



