POL-NB: Kiter beschädigte geparkten PKW auf der Insel Ummanz

Bergen (ots) - Am 30.07.2021 gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Campingplatz in Suhrendorf auf der Insel Ummanz zu einem Unfall zwischen einem Kite-Surfer und einem auf dem Campingplatz geparkten Transporter. Ein 62-jähriger tschechischer Kite-Sufer wurde beim Startversuch mit seinem Kite-Schirm von einer Windböe erfasst und in die Höhe gezogen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Kite-Schirm und wurde mit diesen in Richtung Campingplatz getragen. Dort stieß er ca. 30 Meter entfernt gegen einen geparkten Transporter Peugeot einer 39-jährigen deutschen Fahrzeughalterin. Hierbei zog sich der Kiter Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Bergen gebracht werden. Am Transporter entstand ein Sachschaden von 2.000,-EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



