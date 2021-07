POL-NB: Brand eines Mähdreschers bei Erntearbeiten

Pasewalk (ots) - Am 30.07.2021 gegen 18:05 Uhr meldeten Zeugen schwarzer Rauch auf einem Feld bei Dargitz im Landkreis Vorpommer-Greifswald gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Auf einem Feld brannte ein Mähdrescher in voller Ausdehnung. Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Belling, Blumenhagen, Jatznick und Pasewalk konnte bei den Löscharbeiten ein Übergreifen auf das angrenzende Feld verhindert und das Feuer gelöscht werden. Der Mähdrescher brannte jedoch komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300.000,-EUR. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt am Mähdrescher.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell